Filho de galã, ator Bruno Fagundes diz que não quer ser estereótipo do macho alfa

Bruno Fagundes, 31, não para quieto. O ator, que pode ser visto na série 3% (Netflix) e no canal de humor que lançou no YouTube, prepara uma peça para 2021 (sobre a qual ainda não revela detalhes) e nem esperou a pandemia passar para acrescentar um filme no currículo. Ele gravou recentemente o longa Moscow, no qual interpreta o assassino de aluguel Wally, que ...