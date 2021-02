Família do prefeito estáhá 43 anos ligada à igreja

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) é de uma família cuja história está organicamente ligada à Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd). O pai, Hermes Soares da Cruz, entrou junto com a esposa, Marizes Oliveira da Cruz, logo nos primeiros anos da denominação evangélica, no final dos anos 70, e chegou a ocupar a posição de bispo. O casal teve cinco filhos, sendo que um é ...