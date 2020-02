"'Eye of the Tiger' foi um ponto de virada na carreira", diz Dave Bickler Em Goiânia neste sábado (8) para show no Bolshoi Pub, o ex-integrante da banda Survivor falou ao POPULAR

Você é a voz da clássica Eye of the Tiger. O que a canção representa na sua carreira? Em algum momento te incomodou a ligação entre os nomes Dave Bickler e Rocky Balboa? Bem, foi um ponto de virada! Passamos de tocar principalmente em clubes para tocar em grandes arenas da noite para o dia. Foi inebriante. Mas eu nunca me confundi com Rocky. Foi apenas sup...