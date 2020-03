Evento reúne profissionais e serviços para discutir a qualidade de uma vida longa A entrada é gratuita e aberta ao público em geral para a visitação. Para participar das palestras e talk shows é necessário se inscrever previamente através do site expovivermelhor.com.br, ou diretamente no evento

Pensar e dar novos significados à longevidade, conhecer os desafios e aprender a se programar para tal. Com uma extensa e diversa programação, a Expo Viver Melhor será realizada nesta sexta-feira (13) e neste sábado (14) no Deck Parking Sul Piso 1 do Shopping Flamboyant, abordando temas e apresentando produtos e serviços para a população com idade acima de 50 ano...