Estação Turma da Mônica promove oficina de brinquedo reciclado

Quem comparecer à Estação Turma da Mônica, nesta quinta-feira e neste domingo poderá participar de uma oficina de brinquedo reciclado, além de aproveitar as 13 atrações tematizadas e inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa. A atividade, que está marcada para às 17 horas e tem duração prevista de 45 minutos, ensinará a fazer carimbos co...