Escolha a sua tribo Pré-carnaval de Goiânia, show sertanejo com Chitãozinho & Xororó e abertura da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões são alguns dos destaques da semana

Carnaval, churrasco e cinema. Ninguém pode reclamar da programação cultural da semana em Goiânia. Tem a abertura da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que exibirá, a partir de quarta-feira, 94 longas, com sessões entre 12h15 e 21h15, no Cinema Lumière do Banana Shopping. Os foliões vão tomar diversas pontos da capital no sábado para curtir o pré-carnaval de...