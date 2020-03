A pandemia do novo coronavírus tem dominado os noticiários nos últimos, principalmente após a primeira confirmação de infecção no Brasil. Em Goiás, na quinta-feira (12), foram confirmados os três primeiros casos da doença.

Nesta segunda-feira (16), já são cinco confirmações no Estado e, com isso, diversas medidas, como suspensão de aulas, vem sendo tomadas. Com a rapidez da atualização da pandemia em Goiás e no Brasil, vem uma avalanche de notícias e, junto, as Fake News.

Por isso, O POPULAR está disponibilizado o Whatsapp da redação para que nossos leitores possam enviar suas dúvidas sobre o coronavírus, para que sejam respondidas com fontes confiáveis. Você também pode enviar aquela informação que chegou por fontes não confiáveis para que a nossa equipe cheque a veracidade.

Para enviar sua dúvida, basta mandar uma mensagem pelo Whatsapp para o número (62) 99995-2795.

Além disso, todas as matérias sobre o coronavírus estão liberadas no nosso site, mesmo para quem não é assinante, em nome da saúde pública e porque acreditamos que a informação responsável salva vidas.