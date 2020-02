Enquete Paredão BBB20: parcial aponta eliminado da semana Confira parcial da enquete do paredão desta semana

Bianca e Felipe estão no paredão com Flayslane. Nesta terça-feira (25) um brother será eliminado. De acordo com enquete realizada pelo Popular, Bianca é quem deve deixar a casa. Até o momento, a sister tem 51% dos votos. Em seguida está Felipe, com 26%, enquanto Flayslane tem 23% da preferência de eliminação do público. Concorda com esse resultado? Deixe seu v...