Enquete Paredão BBB20: parcial aponta eliminado

A parcial da enquete Paredão BBB20, realizada pelo POPULAR, aponta eliminação de Pyong. Até o momento, o brother tem 54%, seguido de Guilherme, com 39% dos votos e Gizelly com 7%. Concorda com esse resultado? Participe da enquete aqui. A formação do paredão aconteceu neste domingo, 02. Veja como foi: Os indicados pelo líder e pela casa poderiam escolher, cada um, outro participante ...