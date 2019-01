Vídeos Vice-diretor da faculdade de direito da UFG comenta a tragédia em Brumadinho; veja entrevista Saulo Coelho também falou sobre as medidas que o Estado goiano deve tomar para que isso não aconteça por aqui

Com mais de 790 barragens de contenção de rejeitos de minérios cadastradas no Brasil pela Agência Nacional de Mineração (ANM), a necessidade de mudanças no licenciamento bem como alternativa para utilização dos rejeitos é novamente pauta após a tragédia de Brumadinho que já deixou 60 mortos (identificados) e pelo menos 292 desaparecidos. A barragem rompeu na última s...