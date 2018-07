Vídeos Tejota: “Tenho com a base um sentimento de contribuição, mas quero mais”

Recém-anunciado como vice do senador Ronaldo Caiado (DEM) na disputa pelo Governo de Goiás, o deputado estadual Lincoln Tejota (Pros) falou ao POPULAR sobre sua saída da base do governador José Eliton e do ex-governador Marconi Perillo, ambos do PSDB, e sobre o que motivou sua decisão de aderir ao grupo de Caiado. Pontuando nunca ter escondido seu desejo de se tor...