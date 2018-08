Vídeos "Se ganhar a Corrida do Milhão vou doar o prêmio", diz Felipe Massa Em Goiânia para mais uma etapa da Stock Car, o ex-piloto da Fórmula 1 afirma que o futuro do automobilismo brasileiro será na Fórmula E

Com 16 anos de experiência na Fórmula 1, o piloto brasileiro Felipe Massa deixou a principal categoria do automobilismo mundial, mas não as pistas. No domingo (5), ele participará da Corrida do Milhão da Stock Car, em Goiânia. "Sinto falta de competir", admitiu o ex-ferrarista. Já com contrato assinado com a Venturi, para disputar a temporada 2018/2019 da Fórmul...