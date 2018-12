Vídeos Saiba escolher qual é o melhor protetor solar para usar no verão e como aplicá-lo corretamente O médico Bones Ferreira Gonçalves Júnior explica quais características devem ser levadas em conta na hora de comprar um protetor

Férias, praia, piscina, céu azul, nenhuma nuvem e sol... Muito sol. Uma combinação perfeita. Ou não. Pode ser extremamente desconfortável se não tomarmos os devidos cuidados com a pele. Queimar-se demais, ficar com pele toda ardida, vermelha, doída, sem conseguir achar uma posição para dormir, pode acabar com o verão de muita gente. O uso de protetor como forma ...