Vídeos Relator de CEI diz que se Iris não afastar titular da Saúde enfrentará pedido de impedimento Nesta sexta-feira, dia 18, os membros da CEI aprovaram o pedido de afastamento da secretaria e o de indiciamento dela por supostas irregularidades apontadas no relatório final da comissão

O vereador Elias Vaz (PSB), relator da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde, afirmou em entrevista ao POPULAR que caso o prefeito Iris Rezende (MDB) insista em manter a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fátima Mrué, ele e outros vereadores vão avaliar a possibilidade de entrar com pedido de afastamento do prefeito do cargo. Nesta sexta-feira, d...