Vídeos Quer investir? Especialista dá dicas de como aplicar seu dinheiro O consultor financeiro Leonardo Fernandes analisa o cenário mundial e revela quais as melhores aplicações a se fazer no atual momento

Em tempo de crise e de vacas magras, poupar é uma palavra essencial para não passarmos por dificuldades. Mas formar poupança nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente para quem falta salário ou renda no final do mês. Então, como poupar mesmo com todas as despesas do mês? O consultor financeiro Leonardo Fernandes fala como iniciar um planejamento, começa...