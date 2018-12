Vídeos Programa Mulher Mais Segura entra em funcionamento em Goiânia Ação irá atender mulheres em situação de risco familiar ou com medidas protetivas

Um programa de atendimento às mulheres em situação de risco familiar ou com medidas protetivas está atuando em Goiânia desde o final do mês passado. A ação batizada de Programa Mulher Mais Segura é realizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em entrevista realiz...