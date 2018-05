Vídeos Presidente do Sindicato dos Fabricantes de Etanol fala greve dos caminhoneiros André Luiz Rocha afirma que comboios escoltados pelas forças de segurança estão ajudando a levar diesel de Goiânia para abastecer as usinas e trazendo etanol para abastecer postos do interior e da capital

O presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol no Estado (Sifaeg), André Luiz Rocha, fala sobre os prejuízos da paralisação dos caminhoneiros para as usinas goianas e sobre as medidas que estão sendo tomadas para normalizar o abastecimento em todo Estado. Segundo ele, comboios escoltados pelas forças de segurança estão ajudando a levar diesel...