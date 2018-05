Vídeos Presidente da Agehab comenta sobre as inscrições para 912 apartamentos em Goiânia Mais de mil pessoas já se inscreveram para conseguir moradia no Residencial Porto Dourado; veja quais são os critérios

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Caixa Econômica Federal abriram na última sexta-feira (11) as inscrições para 912 apartamentos da segunda e terceira etapas do Residencial Porto Dourado, localizado na região Sudoeste de Goiânia, saída para Aragoiânia. Logo no primeiro dia, mais de mil pessoas se inscreveram. O presidente da Agehab, Cleomar Dutra, em ent...