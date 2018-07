Vídeos “Precisamos da candidatura própria”, diz Afif, pré-candidato à presidência pelo PSD

O pré-candidato à presidência da República pelo PSD, Guilherme Afif Domingos, está em Goiânia para ministrar palestra na Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) sobre o momento econômico e político do País. Em entrevista ao POPULAR, Afif falou sobre expectativas para a convenção do PSD, quando o partido definirá se terá candidatura p...