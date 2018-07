Vídeos Pesquisa mostra que a maioria dos goiano não lembra em quem votou nas Eleições de 2014 O levantamento entrevistou 474 eleitores, de 101 cidades, contemplando todas as regiões do Estado de Goiás

Você lembra em quem votou na última eleição? De quatro em quatro anos a história se repete: boa parte do eleitorado não fiscaliza o mandato do político que ajudou a eleger e muitos sequer lembram o nome ou o partido de quem votaram no último pleito. O sociólogo, pesquisador, diretor do Instituto Sondage, Benaias Aires Filho, fala sobre uma pesquisa que mostra...