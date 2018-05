Vídeos Pabllo Vittar e Titica falam da música que vão lançar no Bananada 2018: "Vai ser um arraso!" A drag brasileira e a trans angolana estão entre as atrações principais do festival que acontece neste fim de semana em Goiânia

"Eu amo muito Goiânia". Assim começou a live de Pabllo Vittar no Facebook do POPULAR. Fenômeno midiático e atração do Bananada 2018 neste sábado (12), a drag queen mais seguida do mundo nas redes sociais vai apresentar no festival uma parceria com a trans angolana Titica. Pabllo falou do seu programa exibido no canal fechado Multishow, do novo disco que está por vi...