Vídeos "Oposição em Goiás precisa se organizar", afirma João Campos O deputado federal pelo PRB participou do programa Jackson Abrão Entrevista na última segunda-feira (31)

O deputado federal João Campos (PRB) foi o convidado desta semana do programa Jackson Abrão Entrevista, que vai ao ar todas as segundas-feiras no Facebook e no site do jornal O POPULAR. Durante a entrevista, o parlamentar falou sobre a atuação da oposição em Goiás durante as últimas eleições. Além disso, João Campos comentou sobre a sua candidatura à presidência da Câm...