Vídeos O que foi o movimento de Maio de 68? O movimento ficou marcado na memória como uma revolução que não se concretizou, mas que fez milhões de franceses questionarem seu governo, sua forma de trabalhar e sua vida cotidiana, abrindo novos caminhos de luta por democracia, igualdade e emancipação social

Tudo começou como uma série de greves estudantis que irromperam em algumas universidades e escolas de ensino secundário em Paris, após confrontos com a administração e a polícia. A tentativa do governo de esmagar essas greves com mais ações policiais no Quartier Latin levou a uma escalada do conflito, que culminou numa greve geral de estudantes e em greves com ocupações d...