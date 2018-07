Vídeos No dia do rock, O Popular recebe a banda “Locomotiva Pensante” Grupo está na divulgação do CD de estreia "Anexo da Civilização"

Mensagens de ação, protesto, educação, natureza, paz e amor. Essa é a pegada da banda “Locomotiva Pensante”, que surgiu no início do ano de 2011 em Goiânia e que busca levar, através da música, uma conscientização às pessoas e ainda fazer a galera cantar, pular e dançar por onde passam. O grupo faz um rock com batidas de reggae, passando pelo rap e um poquin...