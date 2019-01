Vídeos Na pauta do Happy Hour da Notícia, Regime de Recuperação Fiscal, BRT e estádios do Goianão Programa vai ao ar às sextas-feiras, às 15 horas, no Facebook do POPULAR e no site do jornal

Nesta sexta-feira (11), o Happy Hour da Notícia debateu os três temas que mais movimentaram a redação do POPULAR nos últimos dias. Na pauta política, a repórter Fabiana Pulcineli falou sobre a possibilidade de Goiás entrar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Uma nova etapa do BRT que cortará Goiânia no sentido Norte-Sul foi anunciada pela Prefeitura de Goiâni...