Vídeos Master coach fala como planejar e cumprir suas metas para 2019 Reunimos aqui algumas dicas para organizar e cumprir metas de ano ano e assim não se frustar

A proximidade de um novo ano convida as pessoas e empresas a pensarem seus resultados atuais, metas futuras, desejos, objetivos. Em uma época de tantas incertezas e mudanças, é possível se preparar para alcançar os objetivos propostos e não se frustrar? O master coach Paulo Bento mostra como buscar melhores resultados no trabalho, no estudo e alavancar projetos que tr...