Vídeos Marquynhos Sp grava primeiro DVD no Baile do Nêgo Véio, em Goiânia Paulistano nato, mas com o coração goiano, sambista se apresenta neste fim de semana na capital

O sambista e pagodeiro Marquynhos SP vai abrir o show do cantor Alexandre Pires, no Baile do Nêgo Véi, que acontece neste sábado (18), no Atlanta Music Hall. O músico, que tem o eixo Goiânia/São Paulo como sua casa, percorre o Brasil com shows e com o projeto Pagode da Patricinha. No show, Marquynhos vai fazer uma grande roda de samba, além de utilizar o palco do ...