Vídeos Lúcio Flávio: "OAB tem postura contrária ao auxílio-moradia" O presidente reeleito da OAB Goiás participou do programa 'Jackson Abrão Entrevista'

No programa Jackson Abrão Entrevista dessa segunda-feira (03), o jornalista Jackson Abrão conversou com o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio. Eles conversaram sobre a eleição da chapa Pra Frente OAB, o momento político do País e a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). Assista: