Vídeos Jornalistas do POPULAR fazem balanço da Copa, comentam sobre goianos na Série B e retorno da Série A Edição do dia 16 de julho do programa Resenha na Redação

Um balanço sobre a realização da Copa do Mundo na Rússia foi o principal tema no Resenha na Redação nesta segunda-feira (16). Os jornalistas do POPULAR comentaram sobre o desfecho da competição, os prêmios individuais e os desafios da seleção brasileira para a Copa do Catar. Alexandre Ferrari e João Paulo Di Medeiros também comentaram sobre o bom momento dos clubes...