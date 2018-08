Vídeos Jornalista goiana contesta em livro número de vítimas que morreram de câncer por causa do Césio 137 Carla Lacerda revisou dados e fez novas entrevistas para a segunda edição de “Sobreviventes do Césio 137”

Antes de tudo, um registro histórico revisado e atualizado da história de Goiânia. É assim que a jornalista Carla Lacerda considera a 2ª edição do livro “Sobreviventes do Césio 137”, que será lançado na capital nesta quinta-feira (9). A obra reconta a história do maior acidente radiológico do mundo, ocorrido em Goiânia há mais de 30 anos. Entrevistas inéditas, dados ...