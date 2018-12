Vídeos Irapuan Costa Júnior: "A sociedade goiana hoje está mais segura" O Secretario de Segurança Pública de Goiás participou do programa 'Jackson Abrão Entrevista'

No programa Jackson Abrão Entrevista dessa segunda-feira (10), o jornalista Jackson Abrão conversou com o Secretario de Segurança Pública de Goiás, Irapuan Costa Júnior. Durante a conversa, eles falaram sobre as estatísticas de violência no Estado e o trabalho realizado junto à pasta neste último governo. Assista: