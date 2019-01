Vídeos Início do governo Caiado, Copa São Paulo e Libras são temas debatidos no Happy Hour da Notícia Programa vai ao ar às sextas-feiras, às 15 horas, no Facebook do POPULAR e no site do jornal

Primeiro Happy Hour da Notícia de 2019, o programa desta sexta-feira (4) debateu o início do governo de Ronaldo Caiado em Goiás. A repórter Fabiana Pulcineli falou sobre as medidas tomadas e os problemas que marcam os primeiros dias do governador à frente do Estado. Os desafios da comunidade de surdos no Brasil foram abordados no programa, assim como o ensino e fluê...