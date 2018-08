Vídeos Goiânia sedia pela 16ª vez largada do Rally dos Sertões Goiânia sediará a largada pela 16ª vez um dos maiores Rallys do mundo, que este ano chega à sua 26ª edição. Os participantes vão percorrer mais de 3.600 quilômetros, saindo de Goiânia e passando por três estados

A semana do Rally dos Sertões já começou no jornal O Popular. Nesta terça-feira (14), Roque Mendes, diretor comercial e marketing da Dunas Race, organizadora da maior prova off road do Brasil, foi convidado para uma live no Facebook do POPULAR para comentar sobre o Rali. O evento começa oficialmente nesta quarta-feira (15), com abertura do autódromo para as equipe...