Vídeos ‘Goiás é referência negativa em carga tributária’, diz Daniel Vilela a Jackson Abrão Para o pré-candidato ao governo pelo MDB, é possível otimizar despesas e aumentar as receitas "fazendo gestão e estabelecendo prioridades"

O entrevistado desta segunda-feira (30) do programa Jackson Abrão Entrevista foi o deputado estadual e pré-candidato ao governo do Estado Daniel Vilela (MDB). Tecendo críticas ao modelo de gestão do governo atual, o pré-candidato apontou que um dos maiores problemas do Estado reside na questão tributária. “[O governo] precisa encontrar formas de reduzir as cargas...