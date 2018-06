Vídeos Festival Italiano de Nova Veneza terá pratos a partir de R$ 15 Além dos pratos típicos da cozinha italiana, música e danças italianas, a partir deste ano, novas atrações culturais temáticas estão dentro da programação

Quem ama uma massa ou é admirador da gastronomia italiana, o almoço neste fim de semana tem lugar certo. Isso porque a 14ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza acontece nesta semana, de 7 a 10 de junho, e além da gastronomia, o evento promove o resgate e a valorização da cultura italiana no Estado. Entre as novidades, o festival terá uma estande dedicado ao caf...