Vídeos 'Existe um controle muito rigoroso', diz José Vitti sobre gastos de deputados e servidores da Alego Em entrevista ao jornalista Jackson Abrão, presidente da Assembleia comentou matéria do POPULAR que contabilizou R$ 3,5 milhões em recursos destinados ao pagamento de diárias e viagens de pessoal por parte da Casa

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) José Vitti (PSDB) foi o convidado desta semana do programa Jackson Abrão Entrevista, que vai ao ar todas as segundas-feiras no Facebook e no site do jornal O POPULAR. Na conversa com o jornalista, Vitti comentou a matéria publicada pelo jornal nesta segunda-feira (24) que aponta gastos de R$ 3,5 milhões de deputados estaduais e servidores da Casa em viagens nos últimos quatro anos. O parlamentar também deu sua o...