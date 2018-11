Vídeos Entenda como funciona o contrato de trabalho temporário

O aumento da renda e do consumo favorece a criação de trabalhos temporários nesta época do ano. Além de representarem a possibilidade de ter uma renda extra, essas vagas podem ser a porta do emprego ou a oportunidade da recolocação no mercado de trabalho. O advogado trabalhista Murilo Chaves concedeu entrevista ao POPULAR e esclareceu dúvidas sobre o contrato tempor...