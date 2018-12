Vídeos Em nova fase, Happy Hour da Notícia debate secretariado do governo e denúncias contra João de Deus Nova temporada do programa, transmitido ao vivo pelo POPULAR em sua página no Facebook, teve início nesta sexta-feira (14)

Uma nova temporada do Happy Hour da Notícia, programa transmitido ao vivo pelo POPULAR em sua página no Facebook, começou nesta sexta-feira (14), com visual repaginado e formato renovado. O programa, apresentado todas as sextas-feiras, às 15 horas, reúne profissionais do jornal para analisar e comentar os principais fatos da semana. Nesta sexta-feira, os assuntos foram ...