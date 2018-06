Vídeos Economista fala sobre os efeitos econômicos no Brasil após a paralisação dos caminhoneiros Alessandra Campos participou de live no Facebook do POPULAR na manhã desta quinta-feira (7)

Uma semana após o fim da paralisação dos caminhoneiros nas rodovias do País, a economia brasileira ainda sente os efeitos do ato. A inflação dos alimentos mais que dobrou após o período e a dos transportes triplicou. Em entrevista dada à editora de Notícias do POPULAR, Elaine Soares, a economista Alessandra Campos falou sobre a situação. Assista.