Vídeos Deve para o banco? Tome a iniciativa de negociar para não ficar pior Está com uma dívida e quer limpar o nome na praça? Veja as dicas do consultor financeiro Maurício Vono para quitar um pendência

O fim de ano está chegando e com ele vários bancos e empresas abrem oportunidades para renegociar dívidas. De acordo com o Serasa Experian, em agosto o número de inadimplentes atingiu 61,5 milhões de consumidores. As principais dificuldades passadas por essas pessoas são restrição de crédito e até a suspensão de serviços, como fornecimento de energia elétrica. Com o a...