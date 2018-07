Vídeos Demanda sobre fake news vai partir da Justiça Eleitoral, diz SSP Superintendência de Inteligência da secretaria vai começar a checar veracidade de notícias e informações que circulam nas redes sociais e internet durante as eleições a partir de encaminhamentos do TRE

O superintendente de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP), delegado Danilo Fabiano, e o analista de inteligência da superintendência, Renato Costa, afirmam que toda a demanda de checagem de informações com potencial de serem fake news (notícias falsas) durante a campanha eleitoral no Estado será encaminhada exclusivamente pelo Tribunal R...