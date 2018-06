Vídeos Dan Stulbach fala sobre Copa do Mundo e novela ao POPULAR O Popular conversa com um dos os apresentadores do Programa Fim de Expediente, da CBN

O ator e apresentador do programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, Dan Stulbach concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira transmitida ao vivo pela página do POPULAR no Facebook. No bate-papo, o artista falou sobre Copa do Mundo, o desempenho da seleção brasileira, eleições e da sua carreira na televisão. Dan Stulbach está em Goiânia junto com Luiz Medina e José...