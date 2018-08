Vídeos Crianças cantam “Lá vem o pato” para Michel Temer em Goiânia; assista O presidente esteve na capital nesta sexta-feira (10) e participou do Mutirão da Prefeitura e da entrega de casas

Um grupo de crianças cantou a música “Lá vem o pato” para Michel Temer (MDB) durante visita do presidente a Goiânia nesta sexta-feira (10). O vídeo foi gravado em frente ao estande da Secretaria Municipal de Educação, no Mutirão da Prefeitura, no Jardim Curitiba I. Ao lado do prefeito Iris Rezende (MDB), Temer sorri e conversa enquanto as crianças cantam. Depois do Mutirão,...