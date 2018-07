Vídeos Companheirismo e homenagem: veja o 3º episódio da WebCaminhada 2018 O episódio mostra o segundo dia de caminhada onde retrata os bastidores do trajeto entre Itauçu e a Cidade de Goiás

A Caminhada Ecológica segue a todo vapor rumo à Aruanã. Os atletas chegaram ao segundo dia do percurso, que é retratado no terceiro episódio da série WebCaminhada 2018, pela coordenadora de eventos do Grupo Jaime Câmara, Kamilla Porto. Ao todo, os atletas vão percorrer 310 Km de Trindade até Aruanã. No segundo dia de trajeto, os atletas andaram 61 km, de Ita...