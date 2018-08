Vídeos Cleber e Cauan falam sobre fazer o show de abertura da Festa de Barretos: "mais que especial" Antes, a dupla faz o lançamento do DVD 'Resenha 2' em Goiânia, no projeto Deu Praia

Diz o ditado que a gente colhe o que planta. No caso Cleber e Cauan, após plantar muito trabalho, regar com empenho e adubar com talento, a dupla está colhendo os doces frutos da carreira. Tanto que neste mês de agosto eles vão começar a rodar o país com o lançamento do terceiro DVD da carreira. Mas antes, os dois lançam o 'Resenha 2' neste sábado (11), no projeto Deu P...