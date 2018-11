Vídeos Cachaça: especialistas dão dicas para degustar a bebida Que tal da próxima vez que for fazer um jantar ou uma reunião com amigos, no lugar da cerveja ou do vinho, dar uma chance à cachacinha?

Gosta de tomar uma branquinha? Cachaça, pinga, cana ou caninha é o nome dado à aguardente de cana-de-açúcar produzida no Brasil. Já passou do tempo em que a cachaça era vista como um produto de qualidade inferior. Que tal da próxima vez que for fazer um jantar ou uma reunião com amigos, no lugar da cerveja ou do vinho, dar uma chance à cachaça? Confira como se deg...