O primeiro dia da 27ª edição da Caminhada Ecológica é retratado no segundo episódio da série WebCaminhada 2018, websérie que busca mostrar os bastidores e os detalhes diários do evento que leva os atletas a caminharem mais de 300km entre Trindade e Aruanã.

No episódio 2, divulgado nesta quarta-feira (18), o trajeto entre Trindade e Itauçu é mostrado. É possível conhecer um pouco mais sobre a logística de apoio aos atletas, como a preparação do café da manhã em Goianira.

Além disso, o episódio explica como se dá a solenidade de passagem do Troféu Jaburu, símbolo da Caminhada Ecológica que vai sendo passado ao longo do caminho. No dia retratado no episódio 2, os atletas descansaram e almoçaram em Inhumas. À noite, chegaram a Ituaçu.

No episódio, narrado pela coordenadora de eventos do Grupo Jaime Câmara (GJC), Kamilla Porto, há o depoimento de Fernando Batista, que percorreu o trajeto com a Caminhada há 15 anos e retonrou este ano por causa de recomendação médica para praticar exercícios e paixão pela natureza.

A WebCaminhada 2018 pode ser acompanhada no site do evento e no Instagram.

Com produção da TV Anhanguera e uso de equipamentos como câmeras, drone e aparelho celular, a WebCaminhada pretende apresentar a 27ª Caminhada Ecológica por meio de imagens e sons captados no caminho.

A 27ª Caminhada Ecológica começou nesta terça-feira (17) e termina no sábado (21), em Aruanã.