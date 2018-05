Vídeos Aulas nas escolas estaduais de Goiás devem ser retomadas na próxima semana e Fica não está ameaçado Atualmente, todas as escolas da rede estadual estão de recesso devido ao manifesto nacional dos caminhoneiros

O secretário de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Marcos das Neves, relatou em entrevista ao POPULAR que, nesta quarta-feira (30), todas as escolas da rede estadual estão de recesso devido à manifestação nacional dos caminhoneiros. A intenção, segundo o titular da Seduce, é que as aulas sejam retomadas a partir da próxima segunda-feira (4). “Dependemos do aba...