Vídeos "As coisas dentro da Assembleia correm frouxas com dinheiro público", diz deputado Amauri Ribeiro O político, que ganhou repercussão nacional durante a posse na Alego, participou de uma live nesta sexta-feira (8), no web studio do jornal O POPULAR, e falou sobre os próximos quatro anos de mandato

O deputado estadual Amauri Ribeiro (PRP) ganhou repercussão nacional na última semana ao tomar posse na Assembleia de Goiás com a mulher sentada no seu colo. Na manhã desta sexta-feira (8), ele esteve presente na redação do jornal O POPULAR, trajando seu tradicional e conhecido chapéu, para falar da polêmica em que foi envolvido e dos próximos quatro anos de mandato. Sobre o caso...