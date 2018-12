Vídeos A dupla Talles e Taufic canta sucessos no estúdio do POPULAR Com 15 anos de estrada, a dupla gravou recentemente o DVD 'Sunset com amigos'; a música 'É um Gole' está nas rádios e é sucesso

Com 15 anos de estrada, a dupla Talles e Taufic gravou neste ano o DVD 'Sunset com amigos' e estão na estrada na divuldação do trabalho. A música 'É um Gole' está nas rádios e é sucesso na internet. Profissionalmente, eles começaram a carreira em 2003 no Festival Canta Pequi. De lá para cá são 4 CD's gravados. No terceiro álbum, "Os Gordinhos", a dupla trouxe um lad...